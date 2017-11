19:23, 6 Nëntor 2017

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim prindërit e Astrit dhe Arbnor Deharit, Xhemile dhe Avni Dehari, njofton Klan Kosova.

Në këtë takim kryeministri Haradinaj me prindërit e vëllezërve Dehari, bashkëbisedoi për koordinimin e veprimeve të mëtutjeshme për zgjidhjen e çdo paqartësie rreth rastit tragjik të Astrit Deharit, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit për media.

“Zotimet e kryeministrit Haradinaj për ndriçimin e rastit, pas një kohe të shkurtër do të zëvendësohen me veprime konkrete, gjithnjë në konsultim me familjen Dehari”, thuhet në njoftim.

Në takim ishte edhe ministri i Drejtësisë, Ableard Tahiri.

klankosova.tv