10:08, 27 Shtator 2017

Kryeministri Ramush Haradinaj është pritur në Tiranë me ceremoni të lartë shtetërore, njofton Klan Kosova.

Pas takimit me homologun Edi Rama, Haradinaj do të takohet edhe me Presidentin Ilir Meta.

Pasdite do të takohet me kryetarin e Kuvendit Gramos Ruçin si dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Bashën.

Së bashku me Haradinajn në Shqipëri janë edhe zëvendëskryeministri i parë Behgjet Pacolli, ministri i Financave, Bedri Hamza dhe ministri i Kulturës, Kujtim Gashi.

klankosova.tv

