13:01, 28 Gusht 2017

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka bërë prezantimin e katër kandidatëve për zgjedhjet komunale për të cilët i pari i kësaj partie ka thënë se janë njerëz të respektuar që kanë shërbyer për liri dhe shtetndërtim dhe që kanë besimin e kolegëve, njofton Klan Kosova.

Fitim Selimi është kandidati për Lipjanin i cili ka thënë se e ka besimin dhe do të jetë një gjë e madhe nëse arrin të bëjë diçka për qytetarët derisa kandidati për Dardanë, Faton Jakupi ka thënë se ky qytet nuk do të qeveriset më për klane po për qytetarë.

Derisa kandidati i AAK-së për Kaçanikun, Hajrush Kurtaj ka thënë se do të mundohet t’i shërbejë qytetarëve dhe se gjatë qeverisjes së tij do të qeveriset ashtu si e meritojnë qytetarët e Kaçanikut.

Përderisa kandidati Faruk Nura që synon Vitinë ka thënë se do të mundohet të jetë afër qytetarëve.

“Vitisë i ka munguar një lidership që është i lidhur me Prishtinën, me qendrën, që e kthen investimin e merituar në Viti. Fokusimi im do të jetë rinia e Vitisë. Me bujqit e Vitisë, më nuk do të hedhen produktet e tyre në shportat e mbeturinave”, ka thënë ai.

