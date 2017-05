17:39, 29 Maj 2017

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK, AAK e Nisma, Ramush Haradinaj në një takim me veteranët e luftës së UÇK-së ka dhënë një premtim goxha interesant.

“Do të bëjmë një Kosovë që do ta ketë në çdo komunë shtëpinë e UÇK-së, por çka është shtëpia e UÇK-së? Në qendrat e mëdha do të jetë një objekt më i madh, derisa në komunat më të vogla do të jetë një objekt më i vogël por është një plan unik, do të njihet që është shtëpia e UÇK-së”.

“Në këto shtëpi do të ketë hapësirë për shoqatat, do të ketë vende për takim, vende për muze të UÇK-së dhe njëkohësisht do të ketë hapësirë komerciale për veprimtari të caktuar ekonomike”.

Haradinaj nuk ka harruar që edhe në këtë takim të kërkojë votën për zgjedhjet e 11 qershorit, njofton Klan Kosova.

“Ne e dimë që kur ka qenë vështirë, që nëse kemi besim në vete dhe me idealin më të pastër që kemi i shërbejmë qëllimit, më 11 qershor është dita jonë andaj ju ftoj që të jemi bashkë si dikur, për një fitore të Kosovës”.

“Kemi me i dhënë Kosovës pozitë të qëndrueshme, kemi me i nderu shqiptarët kudo që janë”.