18:54, 21 Maj 2017

I dominuari për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj është duke qëndruar në Prizren në një takim me qytetarë.

Ai atje ka folur për vendimin që të pranojë ofertën e PDK-së për koalicion parazgjedhor, njofton Klan Kosova.

“Ka dilema se a kam vepruar drejt në marrëdhënien që kam hyrë. Nuk mund të përgjigjem sepse po këta që po kritikojnë po të shkoja me ta do të më thurnin lavde”, ka thënë Haradinaj.

“ Unë kam shkuar me Kosovën, me popullin me mundësinë që t’i marrë në dorë punët e Kosovës”, ka pohuar ai.

“Sot i kam borxh atdheut”, ka thënë Haradinaj.

Ai më pas ka thënë se vendi gjendet në një situatë kritike, por që garës për t’i fituar zgjedhjet ka thënë se i ka hyrë me besimin se do t’i dalë zot.

“Në ditën që unë nisi punën mund të themi “Bac u kry”, ka thënë Haradinaj.

