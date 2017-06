17:31, 4 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK, AAK dhe Nisma ka thënë në Mitrovicë se “është për keqardhje që një qytet që “flen” në ar, vazhdon të jetë shumë i varfër”.

“Sa herë që kemi folur për vendimet e mëdha dhe të guximshme për vendin dhe qytetarët, po ua them se kemi menduar pikërisht edhe për Trepçën. Trepça jonë do të shndërrohet në gjenerator kyç, shtytës të zhvillimit ekonomik të Kosovës, i një shteti gjithëpëfshirës më tërësi të plotë territoriale e me sovranitet”, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Ai ka thënë poashtu se “qytetarët e Kosovës, pa dallim, do të gëzojnë të drejtat e barabarta por edhe do të shfrytëzojnë të mirat e shtetit të përbashkët”.

“Kosova është një, e pandashme dhe për të vendosim vetëm ne, qytetarët e saj”, ka përfunduar ai.

