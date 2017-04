12:48, 11 Prill 2017

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj ka thënë se thënë se nuk kanë asnjë problem me Malin e Zi, por me vendimin e Qeverisë së Kosovës që sipas tij e kanë bërë vijën kufitare me kadastër, njofton Klan Kosova.

Ai para studentëve të Kolegjit “ISPE” theksoi se do e lejojnë askend që t`i jap territor të Kosovës dikujt tjetër, njofton Klan Kosova.

Interesante