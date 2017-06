15:23, 3 Qershor 2017

Koalicioni PDK-AAK-NISMA kanë mbajtur tubimin e radhës në Pejë, me ç’rast kanë prezantuar kandidatët për deputetë nga kjo komunë.

Këtu kandidati për kryeministër, Ramush Haradinaj, ka premtuar zhvillim ekonomik, infrastrukturë më të mirë e përmirësim të turizmit dhe kulturës për regjionin e Dukagjinit.

Ai ka folur për Rugovën, të cilën e cilësoi perlë të Kosovës, si dhe theksoi nevojën për trajtimin e ujërave, krijimin e ujë-mbledhësve.

“Ju garantoj që pasuria e Kosovës, prej kulle e Rugove, e kudo ku ka në Kosovë do të kthehet në zhvillim të këtij vendi. Ne jemi banka e ujit për shqiptar. Duhet ta trajtojmë ujin, të krijojmë rezerva të ujit. Peja ka mundësitë më të mëdha për zhvillim, ka shpirtin sipërmarrës, ka shumë njerëz që dinë të punojnë e të krijojnë mirëpo nuk duhet t’i lëmë vetëm” ka thënë Haradinaj.

Ndërsa në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi, Haradinaj edhe njëherë tha që për asgjë nuk do të ndryshoj mendje.

“Nuk ka post, nuk ka pushtet që më detyron mua, që kufiri të bie prej qafës së Qakorrit në Kuçishtë. I takoj një brezi që nuk e ulë kokën e nuk i kam borxh asnjë miku që ta ulë kokën para fqinjëve të këqij” deklaroi Ramush Haradinaj.

