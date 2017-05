20:10, 20 Maj 2017

Në hapësirën e ndërmarrjes “Osa Termosistem” në Rahovec, qëndruan kandidati për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj , dhe partneri i tij, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli.

Dy liderët i përshëndetën dorë për dorë sipërmarrësit dhe biznesmenët lokal, në këtë tubim të parë parazgjedhore ku dalin bashkë.

E lideri i AAAK-së pati si zotim se ditën pas fitores së koalicionit, PDK – AAK – Nisma, do të fillojë të punojë, për të thënë “Bac u kry”, pasi me të në krye të qeverisë, gjërat do të ndryshojnë.



E këtu e jep një premtim edhe për çështjen e demarkacionit.

Ndiqeni më poshtë kronikën e gazetares Rejhane Selimi.

