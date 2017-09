13:13, 27 Shtator 2017

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, aktualisht është në takim me presidentin e Shqipërisë, Ilir Metën, njofton Klan Kosova.

Haradinaj është në Shqipëri në vizitën e tij të parë zyrtare jashtë vendit.

Pas kësaj, ai do të ketë drekë pune me homologun e tij, Edi Ramën, dhe më vonë edhe me Kryekuvendarin Gramos Ruçi dhe kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

