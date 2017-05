16:17, 23 Maj 2017

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka vizituar sot Gjakovën ku ka bashkëbiseduar me studentët e Univeristetit “Fehmi Agani”.

Haradinaj përmes një postimi në Facebook tha se me studentët gjakovar ka biseduar për Kosovën e nesërme.

“Për angazhimin e përbashkët, për vizionin e një Kosove ndryshe, më të përparuar, më të dinjitetshme, me arsim më të zhvilluar që iu hap perspektivë. Me dashuri për atdheun, me punë të pandalshme ta bëjmë të ardhmen e sigurt”, ka shkruar Haradinaj, njofton Klan Kosova.

