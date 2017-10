14:21, 23 Tetor 2017

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj ka thënë se xhudistja Majlinda Kelmendi është vajzë e artë dhe se ajo do të mbetet gjithmonë heroinë.

Haradinaj këtë e tha pas një takimiqë pati me xhudisten e njohur si dhe tranjerët, Driton dhe Agron Kuka.

Lajmin për këtë takim ai e bëri të ditur përmes një statusi në llogarinë e tij në Facebook.

“Është për çdo admirim puna e ekipës, Majlinda Kelmendi, Driton dhe Agron Kuka, që kaluan të gjitha sfidat për të lënë shenjë të pashlyeshme në historinë e sportit kosovar duke e nxjerrë Kosovën ashtu siç kemi dëshirë të jemi në të gjitha aspektet tjera. Puna ekipore dhe vendosmëria gjithmonë paguhen dhe të gjithë mund të mësojmë nga kjo”.

“Majlinda, vazja e artë, është dhe do të mbetet përgjithmonë heroina jonë dhe fitoret e saja do të vazhdojnë të frymëzojnë sportistët shqiptarë për gjenerata të tëra.I sigurova, që Qeveria që unë drejtoj, do të angazhohet që të gjithë sportistët tanë të trajtohen me dinjitet, duke ju siguruar atyre kushtet e nevojshme që t’i sjellin fitore të reja Kosovës dhe të vazhdojnë të na bëjnë të gjithëve krenarë”, ka shkruar ai, transmeton Klan Kosova.

