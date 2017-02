17:28, 27 Shkurt 2017

Vlora Çitaku, ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë gjatë fjalës së saj në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara se lojërat e Serbisë duhet të marrin fund sa më shpejt – duke përmendur, arrestimin e Haradinajt, trenin dhe provokimet e tjera nga Serbia, njofton Klan Kosova.

“Lojërat e Serbisë duhet të marrin fund. Serbët që jetojnë në Kosovë nuk duhet të mbahen peng nga Serbia, ata duhet të jenë udhëheqësit e jetës së tyre. Ne në përputhje me Kushtetutën tonë do të zbatojmë të gjitha marrëveshjet që kemi arritur në Bruksel dhe nuk do të lejojmë që Serbia ta mbaj peng të kaluarën e tyre të keqe”, ka thënë Çitaku.

“Ekziston një vijë hekurudhore mes Kosovës e Serbisë. Njerëzit udhëtojnë nga njëra anë në tjetrën, derisa Serbia vendosi në një ditë janari të nis një tren përplot urrejtje ‘Kosova është Serbi’, në 21 gjuhë të ndryshme”.

“Kosova ka marr masa për ndaljen e trenit dhe pas vendosshmërisë tonë, Serbia ndaloi trenin. Ata (serbët) po e luajnë edhe piromanin dhe zjarrfikësin”.

Sa i përket mbajtjes së ish-kryeministrit të Kosovës në Francë, pas fletëarrestit të Serbisë të lëshuar në Interpol, Çitaku pohoi se lirimi i tij do të ndodhë shumë shpejt.

“Ne nuk kemi dyshime se ky proces i gjykimeve së shpejti do të përfundoj dhe Haradinaj do të kthehet në Kosovë shume shpejt. Serbia duhet të merret me problemet e shtetit të vet”.

“Sipas një raporti të fundit është parë se si Serbia me logjikën e saj ka tentuar të fsheh dëshmitë dhe gjurmët për krimet që ka bërë”.

Kriminelët e luftës në Serbi po avancohen në pozita të larta, tha Çitaku, “siç është rasti me gjeneralin Ljubisha Dikoviq, për të cilin janë dokumentuar vrasjet e 1403 civilëve”.

“Kurse UÇK ja nuk ka qenë organizatë terroriste, ajo ka qenë lëvizja më e suksesshme për çlirimin e Kosovës”.

Ambasadorja kosovare ka përmendur edhe formimin e ushtrisë së Kosovës. Ka deklaruar se Kosova për këtë çështje s’bisedon me kë, njofton Klan Kosova.

“Nuk do të diskutojmë me Serbinë e askënd tjetër për themelin e forcave të armatosura tona”. Kurse ajo çfarë dëgjuam nga Presidenti i Serbisë në janar, është thirrje lufte. Por, ne në Kosovë nuk do të shpërqendrohemi. Ne e dimë kush jemi dhe çfarë duam”.

klankosova.tv