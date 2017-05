12:40, 21 Maj 2017

Ramush Haradinaj, kandidati për kryeministër nga radhët e koalicionit në mes të Partisë Demokratike, Aleancës e Nismës, ka thënë se zyrtarët e Lidhjes Demokratike e njohin mirë, sepse dikur i kishin besuar edhe kryeministrinë, ndaj ata e dinë se ai s’pushon askënd nga puna për shkak të përkatësisë partiake, njofton Klan Kosova.

Por, Haradinaj, duke folur nga selia e AAK-së, ku u bë prezantimi i disa aderimeve të reja, shtoi se megjithatë do t’i përmbahet zotimit të tij dhe kushdo që punon në administratën e shteti dhe s’e bën punën ashtu si i takon, do të largohet me automatizëm.

“Unë kam bashkëqeverisur një kohë me LDK-në, ata më njohin mirë, ma kanë besuar edhe qeverisjen e vendit. Prej Ramush Haradinajt s’ka dalë asnjëherë kush nga puna për shkak të përkatësisë partiake, apo për çfarëdo përkatësie tjetër. Por, kushdo që s’është i aftë del nga puna. Të gjitha shërbimet do të kryhen në kohë dhe me kualitet”.

Përgjigja e Haradinajt për këtë çështje ka ardhur pas polemikave që u krijuan ditëve të fundit ku kishte zëra se Haradinaj do të largojë nga administrata shtetërore ata që janë simpatizantë të LDK-së.

klankosova.tv