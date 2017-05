14:12, 20 Maj 2017

Kandidati për Kryeministër, Ramush Haradinaj në një bashkëbisedim me sipërmarrës dhe biznesmenë të Rahovecit, ka thënë se ai dhe Kadri Veseli i kanë lidh fatet bashkë me fatin e vendit që ka një qëllim e që është Kosova, njofton Klan Kosova.

Ai tha se ky bashkim është shumë me rëndësi, sepse Kosova nuk mundet me pranu fusnotë, qytetarët nuk mund të nëpërkëmbën më.

“Zor të jetojmë në një vend ku në spital je më i rrezikuar të sëmurësh së sa të shërohesh, arsim që prodhon diploma e nuk japin një vend të punës. Me gjithë këto pasuri që kemi, nuk mund të jetojmë kështu”.

Haradinaj më tej foli edhe për problemin me grupet ekstreme e luftarake.

“Ne nuk guxojmë të lejojmë që në Kosovës të vijnë grupe ekstreme prej skaj bote, qoftë të na rrezikojnë ne, qoftë të na marrin ne e me vdes atje, jemi shoqëri që kemi përcaktuar fatin tonë”.

“Deri kur Kosova ka me mbet peng i fqinjëve tanë, kush na njeh e njohim kush na mohon nuk e njohim as ne. S’mund të falim tokë të këtij vendi, duhet ta ruajmë këtë që e kemi, por duhet ta bëjmë liberalizimin, por pa i falë tokë askujt, duhet të gjendet një zgjidhje dhe me zgjedh Demarkacionin”.

“Unë i kam hyrë me besë kësaj pune, e nëse e kërkon atdheu edhe vdes, e nëse është në interes të atdheut çdo vendim do ta marrë, e kundërshtarët nuk janë të zot as një vendim ta marrin e ta zbatojnë”.

“Fati i gjithë kësaj pune është në duart e juaja, atë ditë që ja nisi punës, atë ditë mund të them “Bac u kry” se atë ditë punët e Kosovës do të përfundojnë”, përfundoi Haradinaj.

