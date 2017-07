10:27, 21 Korrik 2017

Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vizituar sot varrin e Presidentit Hisotirik, Ibrahm Rugova.

“Në nderim të Presidentit historik, dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Kosovës dhe prijësit të lëvizjes për liri e demokraci”, ka shkruar Haradinaj në Facebook, pas vizitës së tij atje së bashku me bashkëpunëtorë.

“Vepra e tij, udhëheqja dhe vizioni i tij do të jenë frymëzim për ndërtimin e shtetit të Kosovës, të ardhmes së tij të sigurt në miqësi të përhershme me SHBA-të, dhe e barabartë me kombet e tjera në botë”.

“I përjetshëm kujtimi për Presidentin Rugova”.

Vizita e tij vjen kur Rogova i ka bërë saktësisht 11 vjet e 6 muaj që ka ndërruar jetë.

