18:56, 17 Maj 2017

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ani pse ka nënshkruar një koalicion me PDK-në mbrëmë në orët e vona, duket se nuk ka ndryshuar qëndrim për Demarkacionin.

Haradinaj ka thënë se kufirit mbete në Çakorr derisa ishte bashkë me Veselin në Jabllanicë të Gjakovës ku vunë kurora lulesh në përkujtim të 33 dëshmorëve të rënë në këtë fshat e që ishte kjo hera e parë që të dy u panë bashkë.

“Unë sot kam ardhur me një besim. Besimi që kam marrë nga qytetarët dhe disa subjekte politike do ta përdori për të mirën e vendit dhe jo për interesat politike të partisë. Këtë besim dhe punë do të ja kthejmë atdheut dhe qëllimit të dëshmorëve”.

Haradinaj tha se nuk do të ketë vend për Asociacion e as për Serbi në Kosovë, njofton Klan Kosova.

”Kosova jonë e dashur është e vogël, kufiri i Kosovës është në Çakorr dhe mbetet në Çakorr, kufiri është në Kullë dhe mbetet në Kullë. Në Kosovë nuk ka vend për jug e për veri, në Kosovë nuk ka vend për Zajednicë të tipit Republika Srpska”, ka thënë Haradinaj.

