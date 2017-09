15:06, 23 Shtator 2017

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, gjatë prezantimin të kandidatëve për kryetarë të komunave nga salla 1 Tetori në Prishtinë, ka thënë se deri sot, Kosovës i ka munguar qeverisja që vepron dhe kryen punë, një qeverisje që temat janë në interes të qytetarit, njofton Klan Kosova.

“Kosovës i ka munguar një qeverisje që nuk i përzgjedh veç të mirat dhe të lehtat, por i pranon të gjitha që janë në interes të qytetarit. Temat që janë në interes të qytetarit, janë obligimi ynë, këtë po e bëjmë çdo ditë”.

“Jo çdo herë e drejta dhe e vërteta është besuar. Ka plot në Kosovë që flasin e shesin moral në mënyrat më të çuditshme, por e vërteta është ndryshe, ka disa në këtë vend që ju dhemb vendi, dhe që besimin e kërkojnë për njeriun e këtij vendi”.

“I kam dëgjuar partitë opozitare me kritikat e tyre, unë kam bërë një betim, unë nuk kthehem prapa me i sha ata që ishin në punë”.

“Kosova i do njerëzit e vet, por poashtu Kosovën s’mundet ta mashtrojë askush, ata që mendojnë se e kanë mashtruar qytetarin e Kosovës, kanë me u bind shpejt që qytetari i vendit i lexon ata drejt. Ata që punojnë, do të shpërblehen”.

Haradinaj pati edhe disa fjalë për kritikuesit.

“Shumë njerëz po thonë, i tregojmë Ramushit, i ka kaq ditë e kaq muaj, por mos harroni që në Kosovë, 1 orë e Ramushit është sa shumë vjet të tyre në punë. Disa më njohin në punë i ka kapur panika se e dinë në kohë sa kemi me ju ik. Kandidatët që janë këtu janë njerëz të Kosovës, e ndjejnë këtë vend”.

“Anëtarsimi në NATO, nuk është vetëm siguri për Kosovë, por ndikim direkt në ekonomi, investimet janë të garantime. Zbatimi i MSA-së nuk është vetëm normë por janë efekte në jetën tonë, e zbatojmë për ta bërë Kosovë evropë, sepse ashtu jemi, kemi qenë dhe do të jemi”.

“Populli e do liberalizimin dhe ka me ardhë në kohë rekord. Dialogu s’ka alternativë, por Kosova duhet të sigurohet që është vetvetja dhe perspektiva e saj është e garantuar. Po ju premtoj që s’do t’ju zhgënjej”.

