21:53, 29 Maj 2017

Kandidati për kryeministër nga PDK, AAK dhe Nisma ka thënë se ky koalicon “nuk do të administrojë me të tashmën, por do të hapë rrugë për zhvillim”.

“Jemi bërë bashkë për Kosovën, për qytetarët e Kosovës, për tu zhvilluar fuqimisht, për të marrë vendime të guximshme dhe të ecim përpara drejt e sigurt. Përmes qeverisjes së ardhshme nuk do të administrojmë me të tashmën, por do të hapim rrugë për një zhvillim të shpejtë ekonomik, i cili mundëson zhvillimin e shtetit, zhvillimin e shoqërisë dhe realizimin e aspiratave të secilit qytetar”, ka thënë Haradinaj në një postim në Facebook, njofton Klan Kosova.

Ai ka folur edhe për programin ekonomik të koaliconit.

“Ne zotohemi për një ekonomi të tregut të lirë, me politika mbështetëse për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, me metoda të granteve dhe subvencionimit, ndryshim të taksave dhe akcizave, me qëllim të përkrahjes, rritjes dhe zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”.

Interesante