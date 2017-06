18:47, 7 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër vendi nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, ka premtuar edhe njëherë se pensionet e Kosovës do të rriten për 25%.

Tutje Ramush Haradinaj në tubimin e tij elektoral të radhës në qytetin e Gjakovës, ka thënë se ky qytet nuk do të vuajë më për fatin e të pagjeturve duke shtuar se primare për zhvillimin e vendit do të jetë ekonomia, transmeton Klan Kosova.

”Gjakova e ka treguar veten në çdo periudhë të jetës tonë si popull. I ka dhanë atdheut tanë kulturë por edhe zhvillim”.

”Gjakova përveç këtyre është martirizu për Kosovën në luftën e fundit. Fabrika e Gjakovës nuk ka me mbet pa epilog si mos me ekzistu. Ka me e fillu punën. Rinia e Gjakovës, nuk ka me u lanë në mëshirën e askujt. Rinia e Gjakovës ka me e ban jetën në Gjakovë”.

”Nuk do të vuaj më Gjakova duke mbet në ankth për fatin e të pagjeturve, sic ka mbet Kosova për fatin e pensioneve”.

”Jemi të pavarur e jemi sovran, si sovran kemi me punu e si të pavarur kemi me vepru. Nuk i kemi përfill armiqtë tanë sic nuk i kemi përfillë në kohra të tjera. Qymyrin e Kosovës kemi me kthy në energji, dritë e zhvillim”.

”Kosova ka me u kthy në fuqi ekonomike. Shqiptarët në diasporë do të vijnë këtu në vendin e vet, kanë me pas mundësi për me investu. U jemi mirënjohës për gjithë jetën, që asnjëherë nuk e lanë Kosovën të vetme”.

”Do të rrisim pensionet 25%, aty përfshihen të gjitha. Rruga për në Gjakovë do të jetë në katër korsi. Rruga që vjen nga Istogu kalon në Pejë e Deçan që lidhet në Prizren, do të jetë në katër traka, katër korsi”.

”Rrugët që lidhin Gjakovën, kanë me u zgjeru. Fjala jeme e lirë thotë kështu: LDK e Ibrahim Rugovës e kam respektu, kam punu me të”.

”Ashtu që jam krenar me bashkëluftëtarët e mi që janë në këtë sallë, me krenarinë më të madhe e ruaj bashkëpunimin tim me Ibrahim Rugoven. Por, asnjëherë nuk e kam keqpërdor as atë as tjerët”.

”Nuk jemi në luksin e vendeve të zhvilluara. Jemi në gjendje për me vepru menjëherë”.

