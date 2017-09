10:40, 12 Shtator 2017

Kryeministri Ramush Haradinaj ka vizituar sot Korporatën Energjetikë të Kosovës.

Haradinaj i ka ftuar sonte në një takim të gjithë banorët e Shipitullës, punëtorët dhe menaxhmetin e KEK-ut, njofton Klan Kosova.

“Ndoshta do të rrimë në takim tri ditë, por do të jemi aty deri sa të gjendet një zgjidhje”, ka thënë Haradinaj para gazetarëve.

“Meqë është abuzuar me kohë, duhet të përdoren masa direkte”.

“Ne nuk do t’i torturojmë banorët, por do të bëjmë marrëveshje me ta – nuk do t’i dëbojmë, por do t’i respektojmë”.

Kështu ka thënë Haradinaj duke iu referuar problemit të shpronësimit në Shipitullë.

Kosova rrezikon të mbetët pa energji elektrike, pasi banorët kanë penguar shpronësimin e pronave, e që rrjedhimisht kanë penguar punëtorët që ta nxjerrin qymyrin.

Takimi do të mbahet sonte në ora 20:00.

