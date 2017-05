10:24, 17 Maj 2017

Kandidati për Kryeministër Ramush Haradinaj, pas koalicionit PDK-AAK-NISMA, që u zyrtarizua pas mesnate, ka bërë një postim në llogarinë e tij në Facebook, duke thënë:

“Të dashur qytetarë,

Besimin e dhënë në luftë, e kam nderu edhe te bashkëluftetarët edhe te populli im;

Besimin e dhënë nga Presidenti Rugova, e kam mbajt me nder;

Me besimin e dhënë sot, do ta nderoj atdheun!

Na priftë e mbara!”./KlanKosova

Interesante