17:39, 2 Tetor 2017

Kryeministri, Ramush Haradinaj nuk ka qëndruar në kuvend në kohën e debatit parlamentar.

Ai këtë të hënë ka takuar përfaqësues të bizneseve ku me të cilët ka diskutuar për problemet dhe sfidat në të cilat hasin, përcjellë Klan Kosova.

“Qëllimi i Qeverisë është që në partneritet me bizneset të ndihmojë në zhvillimin e mëtejmë ekonomik të vendit”.

“Në një takim me tatimpaguesit më të mëdhenj, firma e kompani prodhuese në vend, me të cilët bisedova rreth sfidave dhe problemeve, me të cilat ata ballafaqohen gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, u premtova se do të marrë parasysh të gjitha kërkesat e tyre dhe përmes dikastereve përkatëse do t’i adresoj për t’ju dhënë zgjidhje”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

“Falënderoj bizneset, të cilat japin kontribut në buxhetin e vendit, duke hapë kështu rrugë për vende të reja të punës”, ka thënë ai më tej.

