Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti në Pejë, konventën për Komunat e Kosovës, ku morën pjesë 25 kandidatët për Kryetar të Komunave nga kjo parti, njofton Klan Kosova.

Gjatë kësaj konvente, Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj nënshkroi deklaratë zotimi me të gjithë Kandidatët për Kryetar të Komunave, deklaratë nëpërmjet të cilës zotohen kandidatët se do të qeverisin në mënyrë sa më të mirë nëse fitojnë, si dhe do të kenë mbështetje nga Kryeministri.

Haradinaj tha se nëpër të gjitha Komunat do të punohet ashtu siç po punohet në qeveri,

Ai tutje tha se do të vazhdojnë punimet në autostradat Prishtinë-Shkup, Prishtinë-Pejë, Prishtinë-Gjilan dhe Prizren-Gjakovë.

Në këtë ngjarje, foli edhe Kandidati për Kryetar të Pejës, Fatmir Gashi i cili akuzoi pushtetin aktual për qeverisje jo të mirë në këtë komunë.

