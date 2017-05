10:50, 28 Maj 2017

Kandidati i koalicionit PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj, bashkë me kryetarin e PDK-së, Kadri Veseli janë duke qëndruar në Pestovë të Vushtrrisë.

Nga aty, Haradinaj dhe Veseli janë mbajtur një konferencë të përbashkët, ku kanë folur për programin e tyre ekonomik, njofton Klan Kosova.

Ka qenë fillimisht Veseli që ka folur, ku ndër të tjera ka premtuar rritje të pensioneve në vend prej 25 për qind, dhe po ashtu rritje të pagave në sektorin publik.

Por kur e ka marrë fjalën Haradinaj, e ka konkretizuar premtimin për rritje të pagave, ku ka thënë se ajo do të jetë 30 për qind.

“Jemi ekip serioze, jemi serioz në punë dhe sot po e dëshmojmë se përkushtimi ynë është në punë”, ka thënë Haradinaj.

Ai ka thënë se Qeveria me në krye me të do të rrisë vendet e punës, do ta rrisë eksportin dhe do ta ulë importin.

“Do t’i fuqizojmë të rinjtë dhe gratë që të hapin biznese. Ekonomia jonë ka ngecur, ka munguar vendimmarrja. Me përkrahjen e Veselit dhe PDK-së, atyre që i besojnë këtij projekti qeveria që po vjen do të arrijë rezultate çdo ditë”, ka shtuar ai.

“E vërteta është se Kosova nuk është vetme Prishtina, por do të veprojmë në shtatë rajonet e Kosovës. Do ta zgjidhim problemin e kartonit të gjelbër. Ne do të kemi politikë që inkurajon bizneset që të rriten”, ka theksuar Haradinaj.

“T’i rrisim fabrikat, të eksportojmë dhe të punësojmë më shumë njerëz”, ka theksuar i nominuari për kryeministër.

Ai më tej ka thënë se do t’i heqin tatimet në fitim të korporatave, që profiti i krijuar të riinvestohet.

“Do të lirohen miliona euro për këto kompani. Nëse prodhimet tona eksportohen vetëm 50% e produkteve do të vërehen efektet në ekonomi”.

“Do t’i eliminojmë të gjitha ngarkesat për prodhues”.

Haradinaj ka shtuar se synojnë që Kosova të jetë vend konkurrues në rajon me produktet e veta.

“Do t’i rrisim pagat në sektorin publik për 30 %. Do të rrisim eksportet pesëfishë dhe do t’i ulim importet. Do t’i ulim importet nga Serbia”, ka thënë Haradinaj.

“Jam krenar me përgjegjësit që kam marrë, jam krenar me partnerin tim”.

“Ne jemi zbatues për dallim nga tjerët që i premtojnë por nuk janë të zot për t’i kryer”, ka përfunduar Haradinaj.

