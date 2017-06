18:59, 6 Qershor 2017

Kandidati për Kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për arsimin duke thënë se duhet shumë punë për ta reformuar sistemin e arsimit, në mënyrë që arsimi të shndërrohet në themelin e zhvillimit të vendit, në çdo fushë, njofton Klan Kosova.

Përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, Haradinaj u zotua se do ta depolitizojnë sistemin e arsimit, do të investojnë në infrastrukturë dhe do t’ua kthejnë dinjitetin mësimdhënësve të vendit.

“Arsimi cilësor, i avancuar dhe modern, garancë e zhvillimit afatgjatë

Gjilani dhe Anamorava si krejt Kosova janë bërë bashkë për rrugëtimin tone drejt fuqizimit të shtetit të Kosovës.

Na duhet shumë punë për ta reformu sistemin e arsimit, për ta shndërru arsimin në themelin e zhvillimit të vendit, në çdo fushë – në ekonomi posaçërisht.

Kemi humbur shumë shanse, por reforma e thellë në arsim do të ndryshojë gjendjen e tashme.

Me një arsim cilësor, të avancuar, modern në përputhje me nevojat e vendit do të krijojmë kuadro të përgatitura dhe të profesionalizuara për tregun e punës dhe në përputhje me nevojat adekuate, do ta ngrisim shpirtin e ndërmarrësisë dhe do t’i aftësojmë të rinjtë tanë që të jenë të gatshëm për t’u përballur me sfidat e kohës dhe konkurrencën në Kosovë dhe jashtë saj.

Ne do ta depolitizojmë sistemin e arsimit, do të investojmë në infrastrukturë dhe do t’ia kthejmë dinjitetin mësimdhënësve tanë.

Me 11 qershor, bashkohu edhe ti!”, shkruan Haradinaj në Facebook.



Interesante