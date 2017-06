18:41, 8 Qershor 2017

Kandidati për Kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj gjatë një tubimi zgjedhor në Therandë ka përsëritur sërish se me qeverisjen e tij do të luftohet korrupsioni dhe varfëria, njofton Klan Kosova.

“Ne kemi një shpirt të punës, jemi punëtorë, kemi qenë gjithmonë, por na ndaluan hakin në ekonomi, edhe korrupsioni, nuk do të lejojmë të na mundë korrupsioni edhe varfëria e me na ik rinia, pra jo një Kosovë që njerëzit ikin prej saj por që vijnë prej jashtë të punojnë në Kosovë”.

“Unë e kom ditë që Kosova u lodh se e kanë lodh ata, e kom ditë që Kosova s’është mirë se e kanë bo mos me qenë mirë”.

“Serbia s’ka me pas vend në Kosovë. Njëra prej punëve të vendit tonë është ta heqim Serbinë prej Kosovës, dhe s’do të ketë asnjë lloj ndikimi në Kosovë”.

“Ne s’mundemi me ia kthy shpinën vendit tonë, këtë vend e dua me shpirt, këtij vendi i kemi shërbyer, dhe kemi i shërbyer me nder”.

Interesante