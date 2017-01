13:20, 10 Janar 2017

Lideri i Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se ministrat gjatë seancës së jashtëzakonshme të thirrur për ndalimin e Ramush Haradinajt, treguar se çfarë kanë bërë që nga 4 janari kur u arrestua ai, por nuk kanë treguar se çfarë kanë bërë që pesë vjet të dialogur me Serbinë.

Limaj ka thënë se ndalimi i vizitës së Presidentit serb në Kosovë, Tomislav Nikoliq, është politik ditore.

“U tha këtu që është ndaluar ardhja e Nikoliqit, por lëreni këto se mund të shërbejmë për produkt ditor, por jo edhe për atë se çka ne po flasim”.

Ai është shprehur se duhet të merren të njëjtat masa ndaj Serbisë.

“Duhet të bëhet reciprociteti, e kjo gjë nënkupton që të fillohet të trajtohet ashtu siç duhet shteti serb në raport me Kosovën. Të ndërpritet dialogu, të kërkohet falje, të kemi qasje tjetër në mbrojtje të dinjitetit dhe integritetit të shtetit tonë”.

Limaj ka thënë se kthimi i Haradinajt në Kosovë, nuk do të tregonte meritën e shtetit, pasi sipas Limajt shteti do të kishte meritë në rast që do e parandalonte ndalimin e tij.

“Haradinaj do të kthehet në Kosovë, ama jo për meritën e juaj. Do të ishte për meritën e juaj po të kishit parandaluar, por ai do të kthehet në Kosovë sepse nuk ka asnjë dukuri të pambyllur me drejtësinë, do të kthehet falë angazhimit të tij, luftës së tij të pastër, e jo falë angazhimit tuaj”.

