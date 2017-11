10:03, 1 Nëntor 2017

Kryeministri i vendit ka dënuar sulmin e mbrëmshëm që ndodhi në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i cili la të vdekur tetë persona dhe 11 të tjerë të lënduar.

“Sulmi i egër mbi jetët e pafajshme njerëzore në New York City është krim i pafalshëm i atyre që nuk e duan lirinë. Populli dhe Qeveria e Kosovës ndajnë dhimbjen me familjarët e viktimave dhe popullin amerikan dhe qëndrojnë fuqishëm në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përballje me të keqën”, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook, transmeton Klan Kosova.

