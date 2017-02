21:15, 26 Shkurt 2017

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovë, Ramush Haradinaj, ka thënë se kur dikush të akuzon për diçka që nuk e ke bërë, atëherë akuzuesi ose ka bërë diçka të tillë vet, ose e ka ndërmend ta bëjë, duke ia referuar këtë ministrit të jashtëm serb, Ivica Daçiq.

Haradinaj i ka bërë Daçiq me dije, nga Franca, se ai kurrë nuk do të mund t’i fut duart në Kosovë si shefi i dikurshëm i tij – Millosheviq, pasi siç ka thënë ato do t’i priten, transmeton Klan Kosova.

Haradinaj më tej ka thënë se Daçiq është më i ligë se, siç ka shtuar Ati i tij shpirtëror – Millosheviq.

Ky është postimi i plotë i Haradinajt:

“Ministri i jashtëm serb, Daçiq, është më i lig se Ati shpirtëror i tij, Millosheviqi

Kur dikush te akuzon për diçka që nuk e ke bërë, atëher akuzuesi ose ka bërë diçka të tillë vet, ose e ka ndërmend ta bëjë. I tillë është Ivica Daçiq, vetëm se e ka kot se më kurrë më nuk do të mund të ketë fuqi t’i fus duart në Kosovë si shefi i tij, sepse ato do t’i priten.

Ky ende nuk e ka kuptuar që Millosheviqi nuk jeton më, prandaj nuk jetojnë as shpifjet e tij monstruoze, sado që Daçiqi, ka kohë që sillet si një Millosheviq i vogël.

Unë kam qenë burrë dhe nga pozita e Kryeministrit jam përballur me drejtësinë ndërkombëtare dhe nuk jam fshehur si ai e shokët e tij pas xhenazës së Millosheviqit.

Zanati i tyre është të prodhojnë dëshmitarë të rrejshëm dhe hiq s’është largë mendsh që të njetët edhe t’i vrasin vet!

Ai nuk meriton të trajtohet as si kundërshtar, sepse është më i lig se Ati shpirtëror i tij-Millosheviqi!

RH”

Interesante