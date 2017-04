15:47, 14 Prill 2017

Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Drenasit. Gani Sylaj me bashkëpunëtor, morën pjesë në prerjen e shitirit për hapjen e fabrikës së këpucave “GO LONG” (experience the pride of walk) në Drenas.

Themeluesit e fabrikës janë Azemine Kukaj-Kajoshi dhe Avni Hoti, të cilët kanë një histori shumëvjeçare të bashkëpunimit në projekte të ndryshme zhvillimore dhe humanitare.

Momentalisht në këtë fabrikë janë punësuar 30 femra (gra kryefamiljare dhe me gjendje të rëndë ekonomike).

Synimi i “GO LONG”, është prodhimtaria cilësore sipas standartëve ndërkombëtare, vendosmëria e tyre është që produktet të jenë origjinale dhe asesi kopje e asnjë brendi vendor apo ndërkombëtar, gjithashtu synon kënaqësi maksimale të klientit dhe premton llogaridhënje për cilësinë e produkteve të saj, transmeton Klan Kosova.

