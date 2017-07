13:52, 12 Korrik 2017

Në Muzeun e Kosovës është hapur ekspozita e titulluar “Veçoritë më të hershme të qytetërimit në Europë”, e autorit Tomor Kastrati, njofton Klan Kosova.

Ajo në vete ngërthen pjesë të koleksionit Neolitik-Eneolitik të papublikuara më parë.

Eksponatet ofrojnë informata për zhvillimet shoqërore ekonomike në periudhën e neolitit dhe eneolitit me kontekst të veçantë të veçorive të qytetërimit të parë evropian.

Vet autori i kësaj ekspozite tha se shpreson se vizitorët do të ndahen të kënaqur me gjithë atë që do të shohin në Muzeun e Kosovë.

Ai shtoi se pret që t`i shpërblehet puna hulumtuese prej 2 dekadave me numër të madh të vizitorëve.

Ekspozitën që do të qëndrojë e hapur për dy muaj e kanë mbështetur financiarisht Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Muzeu i Kosovës, njofton Klan Kosova.

