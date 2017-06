22:30, 16 Qershor 2017

Të gjithë e dini se të hani sa më shumë fruta dhe perime luan një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin tuaj.

Por a e dini se disa fruta janë veçanërisht të mira për lëkurën tuaj, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë janë disa nga to, provoni sa më shumë për një lëkurë të shëndetshme dhe me shkëlqim (kush nuk do ta donte).











