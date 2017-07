12:52, 12 Korrik 2017

Është vënë sot gurëthemeli për ndërtimin e objektit të ri për organizatën “Handikos”, objekt ky i cili do t`u dedikohet personave me aftësi të kufizuara nga komuna e Gjakovës.

Në ceremoninë e vënies së gurthemelit ka marrë pjesë edhe kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza kusari-Lila e cila ka shprehur kënaqësinë e saj për fillimin e realizimit të këtij projekti, i cili është njëri ndër projektet e fituara në konferencën e donatorëve të cilën komuna e Gjakovës e pati organizuar në vitin 2014.

“Është një projekt i rëndësishëm dhe me ndjeshmëri të madhe për komunën e Gjakovës, pasi ne si komunë e kemi pasur planin për ndërtimin e këtij objekti qysh në vitin 2014, atëherë kur e patëm prezantuar edhe në konferencën e donatorëve. Sot kur edhe zyrtarisht po fillojmë ndërtimin e këtij objekti, jam tejet e lumtur sepse më në fund po e bëjmë realitet ëndrrën e këtyre njerëzve”, ka thënë ajo.

Ndërtimi i objektit të Handikos-it do të kushtojë në tërësi 250 mijë euro. 51 për qind e kësaj shume është siguruar nga organizata “Save the Children”, ndërsa 49 për qind nga komuna e Gjakovës, e cila po ashtu e ka ndarë edhe parcelën për ndërtim. Sipas kompanisë që do ta ndërtojë objekti, plani dinamik është 70 ditë, prandaj pritet që objekti të jetë i gatshëm në fund të muajit shator.

