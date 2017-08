18:48, 2 Gusht 2017

Xhavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, ka thënë se një qeverisje me një bashkëpunim të mundshëm me grupin parlamentar Lista Serbe, nuk do të ishte aspak problematike, madje sipas tij, secili subjekt partiak do duhej ta bënte një bashkëpunim të tilë, për të mirën e vendit.

Në Info Magazine të Klan Kosova, Xhavit Haliti tha po ashtu se kushdo që mbetet në Opozitë, do votonin pro-interesave të vendit, derisa dhe komentoi një koalicion të mundshëm qeverisës në mes Vetëvendosjes e Lidhjes Demokratike të Kosovës.

”Për aq sa kanë liri serbët në Kosovë, për aq më e lirë do të jetë Kosova, e do të jemi më të sigurt për të ardhmen e vendit”.

”Lista Serbe është përpiluar me shtetësi të Kosovës e jo në ndonjë vend tjetër. Kanë të drejtë kushtetuese të diskutojnë me Serbinë, të marrin ndihma nga Serbia”.

”Nëse Qeveria, marrëveshjen që e bënë me grupin parlamentar me Listen Serbe sdo të ketë probleem me ta, por llogaris, kur do që të mbetet në Opozitë, edhe pse janë në opozitë, besoj që do të votojnë pro interesave të vendit e jo pse nuk janë në qeveri për penguar zhvillimin ekonomik”.

”Duhet të ketë kujdes, sepse mund të ketë mundësi nga Beogradi ta bllokojë procesin. Ne kemi qenë me LDK-në në tre mandate, kemi qenë bashkë gjatë qeverisjes së Bajram Rexhepit e në Qeverinë e Hashim Thaqit e tash me Isa Mustafën”.

”Ne kemi pas probleme. Ka funksionuar mirë, ka pasur problemet e veta si koalicion, sdo të thosha që janë gabime vetëm të LDK-së, por edhe ne si grup parlamentar kemi pas të metat tona në deklarime për ministrinë e Qeverinë. Do ta ketë shumë më të vështirë që të qeverisë me AAK-në se sa me PDK-në”.

”Nuk më bëri përshtypje sepse Shukri Buja do duhej të jetë autokritik, për rezultatin që kemi marr si PDK”./ KLANKOSOVA.TV

Interesante