19:55, 14 Janar 2017

Analisti politik, Halil Matoshi ka reaguar përmes rrjetit social Facebook duke thënë që presidenti nuk ka të drejtë që të jap urdhëra policor, njofton Klan Kosova.

Lexoni më poshtë postimin e plotë të Matoshit:

Presidenti nuk ka te drejte me dhane urdhna policor! Ai nuk e ka shpalle gjendjen e jashtezakonshme si kategori kushtetuese…

Zoti President dekretoje FSK-ne qe t’i mbroje kufijte – kjo asht nji e drejte dhe kompetece Juaja!!!

Presidenti i vendit ka nderhyre ne cashtjet e ekzekutivit pa te drejte, ngase ai sipas Kushtetutes nuk ka te drejte t’ jape urdhna policise!

Simas Nenit 84 te Kushtetutes (pika 22) Presidenti vendos për shpalljen e Gjendjes së Jashtëzakonshme, në konsultim me Kryeministrin;

(23) mund të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurisë të Kosovës dhe i kryeson ato në kohën e Gjendjes së Jashtëzakonshme; Dhe perderisa kete nuk e ka ba, ai nuk ka kompetenca te urdhonoj kurrfar veprimi policor.

Serbia ka nisë një ofensivë diplomatike kundrejt Kosovës dhe për habi Brukseli zyrtar po hesht. Kjo heshtje sikur e sqaron frikën e BE-së përball Rusisë që është rikthyer fuqishëm në skenën europiane, duke e instrumentalizuar Serbinë për ta përdor si shantazhuese të BE-së.

Kosova nuk ka strategji kombëtare për t’u mbrojtë, ligjërisht nga Serbia…

Presidenti i vendit si Komandant Suprem, ne vend se te mashtroje publikun kinse po jep urdhna policor – edhe pse kete kompetence nuk e ka simas Kushtetutes se Republikes – si kundërpeshë duhet ta dekretojë FSK-në për të marrë detyrën e mbrojtjes së kufijve kushtetues të vendit. Presidenti Thaçi duhet ta dijë se me Kushtetutë FSK-ja është forcë kombëtare mbrojtëse e Kosovës dhe s’ka nevojë për ta riemërtu si ushtri e Kosovës sepse me Kushtetutë ajo është e tillë, por asaj duhet dhënë detyrat ushatarke! Presidenti i Republikës sipas nenit 84, (4) nxjerr dekrete në pajtim me këtë Kushtetutë.

Neni 126 i Kushtetutes thote: [Forca e Sigurisë e Kosovës]

1. Forca e Sigurisë e Kosovës është forcë kombëtare e sigurisë për Republikën e Kosovës, dhe mund të dërgoj pjesëtarët e saj jashtë vendit në përputhje të plotë me përgjegjësitë e saj ndërkombëtare.

2. Forca e Sigurisë e Kosovës mbron qytetarët dhe komunitetet e Republikës së Kosovës në

bazë të kompetencave të përcaktuara me ligj.

3. Presidenti i Republikës së Kosovës është Komandant i Përgjithshëm i Forcës së Sigurisë të Kosovës, e cila gjithmonë i nënshtrohet kontrollit të autoriteteve civile të zgjedhura në mënyrë demokratike.

P.S.

Thaci ka mashtrue publikun, pasi qe ka marr vesh se treni asht ndal ne Rashke!

Interesante