Qeveria në Haiti ka nisur një kampanjë me qëllim të ri-vendosjes së ushtrisë, 20 vjet pas shkatërrimit të saj.

Përmes këtij plani do të mblidhen rreth 500 gra dhe burra të cilët do të ndihmojnë me fatkeqësitë natyrore dhe do të patrullojnë kufijtë.

Rekrutimi i këtij personeli vjen pas lajmërimit të misionit të Kombeve të Bashkuara që do të largohet nga Haiti në tetor.

Megjithatë disa kritikë kanë thënë që buxheti i këtij ishulli do të duhej të shpenzohej në forcat kombëtare të policisë të përbëra prej rreth 15,000 oficerëve.

Sipas tyre ushtria e ardhshme do të politizohet shumë shpejt, kështu duke u shndërruar në një mjet për udhëheqësin e ardhshëm të këtij vendi.

Më parë ushtria në këtë vend është përdorë kundër kundërshtarëve politik të liderëve autoritar të ndryshëm.

