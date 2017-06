19:00, 9 Qershor 2017

Nuk ka dyshim se edhe si një këngëtare e suksesshme, duart e saj janë të mbushura plotë!

Ashtu këngëtarja e njohur Gwen Stefani, u pa duke ndarë kohë të veçantë me fëmijët e saj Kingston, Zuman dhe Apollon, transmeton Klan Kosova.

Stefani u pa e lumtur në ambientet e Beverly Hills këtë të enjte.

47-vjeçarja vendosi të dukej me një pamje rinore me një top tank rozë, pasi ajo gëzonte ditë zbavitëse jashtë pazar me bandën e saj të djemve.

