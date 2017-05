22:34, 7 Maj 2017

Bendet legjendare të rokut, Guns N’ Roses dhe The Who kanë paralajmëruar që do të shkojnë së bashku në turne.

Dy ikonat do t’i ndajnë detyrat më 23 shtator në Rio de Janeiro, në festivalin Rock In Rio, para se të shkojnë në koncertin e përbashkët në Argjentinë, shkruan NME, transmeton Klan Kosova.

Koncertet tjera pritet të mbahen në Brazil, Peru, Kil raporton Blabbermouth, ndonëse këto koncerte pritet të lajmërohen zyrtarisht nga këto bende.

🇦🇷ARGENTINA🇦🇷#GnFnR y @TheWho

Juntos por única vez este 1 de octubre

Visita https://t.co/R8emcxgCHw para más información pic.twitter.com/wOvF42fDXg — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 4, 2017

