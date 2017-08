16:44, 19 Gusht 2017

Reperi i famshëm amerikan, Gucci Mane, ka njoftuar se do ta publikojë albumin e tij të ri, “Mr. Davis” dhe ka bërë të ditur për një bashkëpunim me reperin Migos, një këngë me titullin “I Get The Bag”.

Albumi i ri do të reaizohet më 15 shtator dhe do të ketë një numër artistësh tjerë si ASAP Rocky, Te Weeknd, Nicki Minaj, Schoolboy Q dhe anëtarin e Rae Stremmurd, Slim Jxmmi.

Kjo është lisa e këngëve në albumin e tij të ri:

‘Work in Progress (Intro)’

‘Back On’

‘I Get the Bag (feat. Migos)’

‘Stunting Ain’t Nuthin (feat. Slim Jxmmi & Young Dolph)’

‘Curve (feat. The Weeknd)’

‘Enormous (feat. Ty Dolla $ign)’

‘Members Only’

‘Money Make Ya Handsome’

‘Changed (feat. Big Sean)’

‘We Ride (feat. Monica)’

‘Lil Story (feat. Schoolboy Q)’

‘Tone It Down (feat. Chris Brown)’

‘Make Love’

‘Money Piling’

‘Jumped Out the Whip (feat. A$AP Rocky)’

‘Miss My Woe (feat. Rico Love)’

‘Made It (Outro)’



