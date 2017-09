21:30, 24 Shtator 2017

Ish kryeministri i Maqedonisë, Nikola Gruevski ka thënë për kryeministrin aktual të këtij shteti, Zoran Zaev se është person që jep premtime shumë lehtë dhe që nuk i realizon ato.

Ai duke folur për procesin e anëtarësimit të Maqedonisë në BE dhe NATO dhe problemet që kanë me Greqinë mbi emrin, ka thënë se faji iu është lënë atyre edhe brenda vendit por edhe bashkësia ndërkombëtar për ngecjen e këtij procesi, njofton Klan Kosova.

“Ka katër muaj prej kur ka ardhur qeveria e ri, edhe ministri i jashtëm edhe kryeministri i ri kanë folur se VMRO-DPMNE është pengesa, por tash në mënyrë të dukshme thonë se Greqia është problemi. Pritni pak a ishte problem VRMO tani zgjidheni problemin, tani kanë mundësinë ta zgjedhin le ta zgjedhin”, ka thënë Gruevski në edicionin special të “Zona e Debatit.

Sipas tij problemi me Greqinë do të rregullohet vetëm nëse Maqedonia pranon që gjitha kushtet e tyre.

“Nuk e di si do të veprojë Zaev, e dimë se aty është sjell për atë qëllim”.

“Të gjithë e dimë se VMRO fitoi zgjedhjet dhe ishim pak para formimit të Qeverisë me BDI. Por në fund erdhi intervenimi i jashtëm dhe i ishte thënë se duhet të shkojë në koalicion me LSDM, por arsye kryesore edhe pse nuk thuhet, ka qenë zgjedhja e emrit, le të shohim kur do ta zgjedhim dhe si do ta zgjedhim”.

“ A do ta zgjedh emrin Zaev nuk mund të themi me siguri, ai është i vetëdijshëm se është sjell aty për atë gjë”, ka thënë Gruevski,

“Ai ka premtuar shumë gjëra por nuk i ka realizuar. Ka premtuar 500 kilometra autostrada në Maqedoni, sa financa janë ato sa kohë duhet? Ai është i tillë, premton lehtë dhe nuk kujdeset për reputacionin e tij, prandaj ka humbur zgjedhjet më parë”, ka shtuar Gruevski.

Ai ka thënë se partia e tij VMRO-DPMNE negocion më me vështirësi dhe nuk lëshon pe lehtë.

“Ne jemi më të rëndë me premtime, por atë që premtojmë është brengë e jona jo atij që ka negociuar me ne. Ne jemi të përgjegjshëm, kur negociohet diçka ajo është brengë e jona”.

“ Zaev thotë gjithçka që ju doni. Nuk dua të ofendoj por konstatojë fakte, nuk flas me fjalë fyese, e shoh të kaluarën e tij, kur ka qenë kryetar i Komunës në Strumicë, ka premtuar zona industriale me fabrika, por zonat janë të zbrazura”.

“ Për momentin po i funksionin, karakteristike e tij është se premton lehtë është negociator i lehtë, dhe pastaj është më vështirë në plotësimin e tyre”.

“Kur bëhet fjalë për çështje strategjike pas të cilave qëndrojnë shtete të mëdha, do të bëjë gjithçka që të gjejë ndonjë zgjidhje, por si e kur do të gjejë mbetet të shihet”, ka shtuar Gruevski, duke folur për zgjidhjen e problemit me Greqinë.

Interesante