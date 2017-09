21:15, 24 Shtator 2017

Ish kryeministri i Maqedonisë, Nikola Gruevski, në një intervistë ekskluzive për Klan Kosova, ka folur për proceset si ajo e anëtarësimit në BE dhe NATO dhe problemin me Greqinë.

“Nuk jam i pari që nuk ka arritur ta zgjidhë çështjen me Greqinë. Çështja me Greqinë është hapur që kur u themelua shteti në vitin 1991. Janë munduar edhe Kiro Gligorovi dhe qeveria e Nikola Kljusev edhe qeveria e Cervenkovskit dhe qeveria e Buckovskit, që të gjitha kanë bërë përpjekje dhe nuk morën zgjidhje. Nuk jam i pari që nuk ka mundur të gjejë kompromis me Greqinë”, ka thënë ai në “Zona e Debatit”.

Për të gjetur një zgjidhje, Gruevski ka thënë se ka pasur disa takime me kryeministrin grek, dhe se me tërë fuqinë e tij është angazhuar për të gjetur një zgjidhje.

“Ndjej se në ditët e sotme Greqia ndjehet e fuqishme, është në pozitë më të mirë. Anëtarësimi në NATO dhe BE duket se e bën që të mos dojë kompromis por dëshiron 100% zgjidhje të problemit siç ata kanë paramenduar”, ka thënë ai, njofton Klan Kosova.

“Kompromis është kur dy palët bëjnë lëshime të caktuara dhe qytetarët në dy vendet janë njësoj të kënaqur dhe të pakënaqur. Greqia dëshiron zero, dhjetë zero ose të themi 95 % me 5% në rastin më të mirë që mund ta fitojmë”.

“Si tani Zaev do veprojë në këtë çështje mbesim të shohim. Ai premtoi shumë. Ai është aty për të zgjedhur këtë problem”, ka thënë Gruevski për kryeministrin e tanishëm të Maqedonisë, Zoran Zaev.

“Atë e kanë sjell aty që ta zgjidhë këtë çështje”, ka shtuar ai.

“Zaev ka humbur zgjedhjet, madje edhe mbas gjitha sulmeve që kishim, fushatën e zezë ndaj VMRO-DPMNE, përfshirë edhe shqiptarëve në Maqedoni dhe mediumeve shqiptare, ishim të cenuar dhe njollosur se u dëshirojmë të keqen shqiptarëve dhe që jemi kundër tyre”, ka shtuar ai.

“Nuk kishte luftë kundër VMRO, por një operacion për të ndryshuar pushtetin, që të ketë zgjidhje, ose ndryshim të emrit me qëllimin e fundit për hyrje në NATO. Ne jemi për hyrje në NATO, por çështja e emrit, ne kishim dallimet tona se si të zgjidhej”, ka theksuar ai.

Gruevski ka thënë se nuk kanë humbur shumë vite, por që kanë luftuar për të gjetur zgjidhjen.

“Nuk jemi ulur, nuk kemi fjetur, nuk kemi ikur nga zgjidhjet. Një ditë kur të vjen zgjidhja do të shohim a ka qenë VMRO-DPMNE problemi apo dikush tjetër.”, ka deklaruar ai më tej.

