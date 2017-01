15:45, 13 Janar 2017

Nikolla Gruevski nuk ka pranuar dy prej kushteve të Ali Ahmetit për bashkëqeverisje.

Përmes një deklarate, VMRO-DPMNE thotë se nuk pranon shtrirjen e gjuhës shqipe në gjithë Maqedoninë dhe as zgjatjen e mandatit të Prokurorisë Speciale.

Në deklaratë thuhet se kjo parti është e gatshme që të heqë dorë nga pushteti dhe nuk pranon këto dy kushte, duke këmbëngulur se sanksionimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në gjithë Maqedoninë në Kushtetutë nuk do të pranohet dhe as zgjatja e mandatit të Prokurorisë Speciale për përgjimet, që e konsideron të jashtëligjshme.

“Kjo prokurori nuk ka të bëjë me drejtësinë. Është një instrument në duart e një grupi njerëzish që përdoret për të shantazhuar politikanët që luftojnë për interesat kombëtare të Maqedonisë”, thuhet në deklaratë.

Më herët, Kryesia Qendrore e BDI-së doli me një deklaratë me katër kushte të panegociueshme për formimin e qeverisë. Së pari, BDI radhit përdorimin e barabartë dhe zyrtar të gjuhës shqipe, integrimin në NATO, integrimin në BE dhe vazhdimin e mandatit të Prokurorisë Speciale.

