22:55, 24 Shtator 2017

Ish-kryeministri i Maqedonisë, Nikola Gruevski, ka thënë se orientimi i partisë së tij është hyrja në NATO dhe në BE, ndërkaq ka potencuar që dëshirojnë të kenë raporte të mira edhe me SHBA-në, por edhe me Rusinë, sikur me çdo shtet tjetër, njofton Klan Kosova.

“Ne kemi pasur një koncept që shteti të bëhet shtet anëtar i NATO-s dhe BE-së, dhe ende e kemi atë koncept, dhe do ta kemi”, tha Gruevski në Zonën e Debatit në Klan Kosova.

“Të kemi partneritet strategjik me SHBA-të dhe Rusinë, koncepti ynë ka qenë që të kemi relacione të mira, siç është rasti me çdo shtet me të cilin duam të kemi relacione të mira”.

“Por orientimi ynë është NATO-ja, BE-ja,gjegjësisht aderimi, dhe marrja pjesë në familjen e madhe”.

“Nuk dëshirojmë që të bëjmë armiq nga askush dhe me atë që dëshirojmë të hyjmë në aleancë duhet të jemi miq më të fortë, gjegjësisht të ndërtojmë këtë aleancë dhe të kujdesemi për të, dhe të investojmë në këtë aleancë. Gjithçka tjetër është propagandë”, përfundoi Gruevski.

