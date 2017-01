17:58, 9 Janar 2017

Ndarja e mandatit për formimin e Qeverisë së Maqedonisë sot presidenti Ivanov i`a dha ish kryeministrit Nikolla Gruevski i cili duhet që të fillojë bisedimet për formimin e Qeverisë së re.

Kështu, nga nesër ish-kryeministri dhe lideri i VMRO-së, Nikolla Gruevski do të fillojë bisedimet për koalicion dhe formimin e Qeverisë.

Fillimisht, burime të Zhurnal nga koalicioni “Për një Maqedoni më të mirë” theksojnë se do të bisedohet me 25 parti të koalicionit përfshirë këtu GROM, partinë e Turqëve, të Amdi Bajramit etj, që të definohet më pas se si të shkohet në koalicion me partitë tjera.

Ndonëse Gruevski në intervistën e tij të fundit nuk flet mbi atë se a do të pranojë platformën e partive shqiptare pasiqë akoma nuk ka nisur bisedimet me partitë e bllokut shqiptarë, akoma nuk dihet se si do të shkojnë bisedimet në këtë drejtim.

Zhurnal mëson se ekipi negociator nga ana e VMRO-së do të përbëhet nga kryeministri Emil Dimitriev që njëherit është dhe sekretar gjeneral i VMRO si dhe zv.kryeministri e ministri i shëndetësisë Nikolla Todorov.

