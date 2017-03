18:50, 26 Mars 2017

“Qeveria e cila do të zbatojë Platformën e Tiranës e përpiluar dhe e formuar në shtet tjetër, nuk mund të jete reformuese, por se është kundër shtetit, kurse sjellja e LSDM-së është sikur të mos ketë popull dhe sikur ata aspak të mos jenë të rëndësishëm”, thotë në profilin e tij në Facebook, lideri i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski.

“Fakti që edhe përkundër asaj që VMRO-DPMNE-ja i ofron përkrahje Zaevit me 51 deputetët e saj vetëm që LSDM-ja të heqë dorë nga platforma dhe fakti që ai me këmbëngulje nuk e bën këtë, tregon se skenari është shumë serioz”, shkruan Gruevski.

Sipas tij, nëse shkohet sipas logjikës së LSDM-së, atëherë humb thelbi i mbajtjes së zgjedhjeve.

Gruevski potencon se për VMRO-DPMNE-në e vetmja dalje logjike dhe reale për dalje nga kriza politike janë zgjedhjet e shpejta të reja të cilat do të jenë referendum i qytetarëve për ardhmërinë e shtetit dhe shton se ata nuk do të jenë shpenzim dhe humbje e kohës, sepse do të mbahen bashkërisht me zgjedhjet lokale.

