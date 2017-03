11:56, 21 Mars 2017

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, mori pjesë në Konferencën “Java e Gruas 2017”, ku foli për rolin e gruas në sektorin e edukimit dhe arsimimit, me theks të veçantë arsimin profesional, ku përfshirja në këtë sektor do të mundësonte që shoqëria jonë t’i përshtatet trendeve globale dhe mundësive për punësimin e të rinjëve në aktivitete të ndryshme profesionale.

Ai theksoi se, gruaja duhet të jetë lidere në reformat e sistemit arsimor. “Edukimi dhe arsimimi është fusha ku gruaja duhet të tregojë fuqinë e vet dhe është një fushë ku gruaja, jo që do të duhet të ndihet e barabartë me burrin, por duhet të jetë prijëse e proceseve, sepse edukimi është proces i cili përkon me natyrën e gruas, e cila ka tipare të humanizmit dhe qasje me dashuri ndaj fëmijëve”, është shprehur Ministri.

Bajrami ka folur edhe për rëndësinë e ndërtimit të një sistemi të fortë të edukimit, i cili do të qonte në përparimin e përgjithshëm të shoqërisë, ngritjen e mirëqenies ekonomike dhe formimin e liderëve të së ardhmes, transmeton Klan Kosova.

Interesante