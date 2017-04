23:20, 17 Prill 2017

Jane Seymour, edhe mbi 40 vjet pas famës që e arriti në filmin e James Bond, Live and Let Die, arrin të joshë me bukurinë dhe sharmin e saj.

Ajo e kishte luajtur rolin e Solitarie përkrah Roger Moore, në filmin që arkëtoi 161.8 milionë në “box Office”.

Por, 66 vjeçarja Seymour la pak për të imagjinuar tek u zhvesh për komedinë më të re në Netflix, të quajtur Sandy Wexler, në të cilën e luan një fqinje të çmendur pas seksit, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

“Unë gjithmonë luaj personazhe, dhe kjo është një nga gjërat argëtuese e të qenit aktore pasi që mund t’i luani shumë njerëz të tjerë”, tha ajo për Parade.