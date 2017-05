23:30, 31 Maj 2017

Antoine Griezmann është shfaqur në një reklamë duke ia mbyllur telefonin një personi me emrin “Jose” e që njerëzit në botën e futbollit e kanë interpretuar si sinjal që ai do ta refuzojë ofertën e Jose Mourinhos, dhe se do të qëndrojë te Atletico.

Griezmann e bëri këtë në reklamën e tij për kompaninë teknologjike kineze “Huawei”.

Megjithatë, shumë të tjerë e vlerësojnë këtë që të jetë vetëm një koincidencë.

Découvrez comment j'ai changé la vie de Julien Boquet avec @HuaweiMobileFr. #UneHistoireDeFlou pic.twitter.com/rkx8XmMe78 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) May 31, 2017

Interesante