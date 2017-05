19:51, 23 Maj 2017

Ambasadori i Kosovës në Britani të Madhe, Lirim Greievci përmes një shkrimi në rrjetin social facebook ka njoftuar se nga sulmi i mbrëmshem në Manchester nuk ka asnjë kosovar të lënduar a të vdekur, njofton Klan Kosova.

Më tej ai ka shtuar se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet britanike, shoqata e familje kosovare në Britani dhe se deri më tani nuk ka informacion për të lënduar.

Më poshtë gjeni shkrimin e plotë të tij:

Ju njoftojmë se pas sulmit të mbrëmshëm terrorist në Mançester, Ambasada e Kosovës ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet britanike për të kuptuar nëse ndonjë shtetas i Kosovës është prekur në këtë sulm. Ambasada gjithashtu ka kontaktuar me komunitetin tonë në Mançester, me përfaqësues shoqatash, aktivistë dhe familje kosovare. Fatmirësisht, deri më tani nuk ka asnjë informacion për ndonjë të lënduar ose të vdekur, shtetas të Kosovës, në këtë sulm terrorist.

Për të qenë në kontakt të vazhdueshëm në terren me autoritetet lokale në Mançester si dhe me komunitetin tonë atje, Ambasada ka dislokuar diplomatin Imer Berisha, i cili do të qëndrojë në Mançester deri t’i kemi konfirmimet përfundimtare lidhur me viktimat dhe të lënduarit. Imeri mund të kontaktohet në këtë numër telefoni: +447375725450. Ndërsa numri emergjent 24 orësh mbetet ai i njëjti i shpallur mbrëmë: +447961064763. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkëpunimin.

Interesante